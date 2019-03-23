蘇黎世理工「學術霸凌」 教授欺壓學生遭開除

2019-03-23 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士知名學府蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich，簡稱蘇黎世理工）日前傳出「學術霸凌」事件，有研究所教授利用職權長期對指導的博士班學生頤指氣使，最終受不了的博士班學生集體向學校投訴；校方在經過1年的調查後，決定將涉嫌霸凌學生的指導教授開除，針對學校內部設立新的溝通措施，以防再有「學術霸凌」的事件發生。

根據瑞士公媒《瑞士訊息》（swissinfo）報導，被博士班學生指控涉嫌「學術霸凌」的匿名女老師，在2002年與丈夫聯手在蘇黎世理工創立天文研究所；然而在2017年2月有數位在專攻博士學位的學生集體向媒體爆料，指控這位女教授利用職權欺壓學生長達10多年，她不僅對學生頤指氣使，還常常在半夜因為一點小事而騷擾學生，但礙於指導教授對學生的影響極大，學生們往往只能敢怒不敢言。

消息經媒體曝光後，蘇黎世理工的校務管理機構「執行委員會」馬上介入調查，並立刻在同年3月更換這幾位抗議的博士生的指導教授，而涉嫌「學術霸凌」的女教授所控制的天文學研究所也在同年8月遭校方解散，合併到粒子物理與天體物理研究所，而這位女教授在經過1年的調查後，最終遭校方開除。

事後校方也針對博士班學生進行問卷調查，結果發現將近3分之1的博士生抗議指導老師不盡責，有約8%的博士生認為「指導教授一點用也沒有」，另外也有約25%的博士生認為被指導教授當工具人，像是利用薪水作為威脅手段、要求假日加班與請假不准假等等；執委會主席、校監喬爾‧梅索特（Joël Mesot）在3月14日坦承校方在處理霸凌的方式有嚴重過失，並向所有遭到指導教授霸凌的學生致歉。

為避免日後還有「學術霸凌」的事件發生，校方也決定對「博士生指導制度」進行改革，在2020年前每名博士生至少會有2名指導老師，以削弱指導老師對學生的影響力，往後博士生與指導老師也會定期舉行檢討會議，以便進早發現並檢討問題，未來也將輔導校內的教職員提升「領導力與授課輔導力」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/