川普促承認以色列擁戈蘭高地 伊土敘俄強烈反對

2019-03-22 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普愛用的「推特外交」再度引起國際爭議；他昨天（3月21日）在推特發文，主張應承認以色列擁有「戈蘭高地」的主權，引起伊朗、土耳其、敘利亞與俄羅斯反對，而法國外交部也認為承認以色列對戈蘭高地的主權，違反「國際法」與破壞國際不承認「非法占領」的共識。

綜合外媒報導，戈蘭高地位在敘利亞西南部，周圍接壤黎巴嫩、敘利亞、約旦和以色列等國，但由於戈蘭高地西面與以色列相接，居高臨下的地勢讓以色列視為戰略要地，因此以色列在1967年的第三次中東戰爭（又稱六日戰爭）中出兵擊敗當地的敘利亞守軍，之後在1973年第四次中東戰爭時以敘2國多次爭奪戈蘭高地，不過最後仍由以色列占據大部分區域；但之後聯合國一致通過安理會497號決議，指出以色列占領戈蘭高地的行為違反國際法，而戈蘭高地的主權爭議也持續至今。

川普的主張「承認以國擁有戈蘭高地的主權」一出，也引起國際社會的震驚，其中土耳其、敘利亞、伊朗與俄羅斯皆發表譴責；土耳其總統艾多根在3月22日參加伊斯蘭合作組織的會議上表示，川普的行為將戈蘭高地推向新的危機邊緣，「土耳其不能允許戈蘭高地的占領合法化」；敘利亞外交部也發布聲明，強烈譴責川普對敘利亞被外國占領的敘利亞發表不負責任的言論，而素來支持敘利亞阿薩德政府的伊朗與俄羅斯，也分別發表聲明譴責，伊朗外交部譴責川普的主張「非法且不可接受」，俄羅斯也指出「改變敘利亞的現況，不僅違反聯合國的安理會決議，也將破壞中東脆弱的局勢平衡。」

法國外交部也對川普的聲明感到擔憂，表示「承認以色列擁有敘利亞主權違反國際法，也將破壞各國不承認非法占領的共識」；而也在六日戰爭遭以色列攻占「約旦河西岸」的巴勒斯坦現在也開始擔憂，一但美國承認以色列擁有「戈蘭高地」主權的先例一開，那表示目前被以色列占領的西岸地區，日後也可能「被承認」以色列擁有該地的主權。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/