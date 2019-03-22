中國小哥遊台灣感動流淚 分享遊歷高呼「我愛台灣」

2019-03-22 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國YouTuber張西西時常在個人頻道分享來台灣旅遊的經歷，日前他分享見聞時，提到台灣以「行動作愛心」的志工讓他非常感動，更提到一次在台北車站閒晃時，聽到義工呼喊捐贈發票的口號聲，當場讓他流下淚來，他最後也說「都說台灣最美的風景是人，真的一點不假」，更高喊「我愛台灣」。

張西西表示，來台灣後，發現這裡的志工很多，有一次他在台北車站閒逛時，在超商門口聽到兩個小姑娘喊著「隨手捐發票，救救植物人...」，聽到她們喊到第4次後，「整個人就不行了，徹底被他們感動到，當場流下兩行眼淚」。

張西西表示，自己說的「一點都不誇張」，他指出當時是週末，人非常多，還跑去人比較少的地方抽根菸，想平復一下心情，「但是整個腦袋還是在迴盪那個聲音」，讓自己就像遊魂一樣在街上走，甚至還不小心闖了紅燈被車按喇叭。

張西西解釋，自己在中國非常少見到這樣的事情，當下衝擊力非常大，台灣有這麼多志工，也讓他非常感動。張西西也表示，在中國，捐款做公益是有看過，自己有時候也會量力而為，但以行動作愛心，「我這十年來，真是沒有過」。

最後，張西西也表示，在台北和新北的人非常多，「每當我想問路的時候，他們都會放下腳步，甚至拿手機幫我」，他也直呼「都說台灣最美的風景是人，真的一點不假」。希望以後每年都能去一次台灣，最後更表示「我愛台灣」、「台灣真的挺不錯」。

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