荷地方選舉民粹政黨大勝 中間偏右執政聯盟失利

2019-03-22 00:14

〔中央社〕荷蘭廣播基金會（NOS）報導，18日發生疑似恐攻案後，荷蘭昨天照常舉行省級地方選舉，目前開票逾93%，反歐盟民粹政黨「民主論壇黨」（FvD）可望成為參議院並列最大黨。

省級選舉結果決定荷蘭參議院組成。鮑德（Thierry Baudet）領導的民主論壇黨兩年前竄起。地方選舉結果很有可能讓它和總理呂特（Mark Rutte）領導的自民黨（VVD）並列為參議院最大黨，而以自民黨為首的中間偏右執政聯盟接下來勢必面臨更大挑戰。

這樣的選舉結果顯示，極右民粹政治勢力在荷蘭具有「持久」影響力。2002年，被視為右翼民粹主義者的佛杜恩（Pim Fortuyn）遭暗殺，事件引發和今年省級地方選舉類似的投票趨勢。

18日發生造成3死的槍擊案後，荷蘭境內幾乎所有政黨都停止選舉活動，只有民主論壇黨繼續造勢，招致批判。

黨領袖和創黨人鮑德對呂特的移民政策大加撻伐。頗具群眾魅力的他，昨晚在造勢大會上宣稱：「呂特政府讓邊界敞開，把成千上萬文化與我們截然不同的人放進來。」

鮑德曾推動Nexit，也就是荷蘭（Netherlands）版脫歐，直到最近英國脫歐引發亂象，他才改變說法。

經過昨天舉行的地方選舉，呂特領導的中間偏右執政聯盟在參議院的席次預計由38降至31。荷蘭參議院總共有75席，呂特的執政聯盟勢必需要獲得他黨支持，才能順利推動法案。

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