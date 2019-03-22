未滿14歲少女床戰男友 影片外洩瘋傳GG了

2019-03-22 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國通訊軟體「QQ」20日起瘋傳1段影片，內容可見1名年幼女孩全身赤裸趴在床上翹起屁股，讓男友從她背後將生殖器插入，當局現已證實是2人是河南省寧陵縣的國中生，且女方年紀未滿14歲。

綜合外媒報導，寧陵縣教育局指出，事發影片是拍攝於春節期間，3男1女國中生趁著放假期間闖入當地「洗浴中心」，小情侶脫光衣服在床上後入式做愛，另外2人在旁圍觀並錄影，而後影片在3月20日被放到網路上，瞬間吸引46萬名網友前來觀賞。

寧陵縣教育局表示，由於事關重大，公安局目前已介入此案調查，辦案的民警對此指出，影片中的女孩尚未年滿14歲，因此在這個情況下，她的小男友將被依照強姦罪嫌論處，警方也提到，此案並非女方報警，而是影片在網路上瘋傳被刑警隊發現才曝光。

目前影片已在中國各大社群媒體中下架，但仍被轉載至知名色情網站，影片上架不到1天，已有超過萬名網友觀看，不少中國網友留言指出「果然沒有讓我失望」、「聽說小子被打死了，安息」、「河南率先性解放」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/