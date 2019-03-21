不想香港「中國化」 港議員要求削減單程證配額取回審批權

2019-03-21 21:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國當局審批赴香港單程證，使得越來越多新移民湧入，引發住房、教育及醫療資源緊缺等社會問題嚴重。民主派議員關注單程證審批權一直由中國公安掌控，多次提出要求港府爭取，但港府多年來無作為，更漠視單程證成中國官員貪污的溫床。有議員質疑，「內地」單程證審批程序涉貪污，提倡循序漸進削減單程證數目，但相關提案遭否決，保安局長李家超也表明無意改變現有單程證處理方式。

新民主同盟立法會議員范國威指出，「內地」官場有人以200萬元人民幣（約台幣921萬元） 人民幣出售單程證，因此特區政府有完整入境審批權更為重要。范國威21日提出削減單程證配額，由目前每日150人減半至75人，議案並建議設立中港雙重審批機制，並加入財政能力審批，但提案最終在建制派反對下遭到否決。

持單程證移民到香港的百餘萬名中國民眾。絕大部分是港人的「內地」配偶和子女，但審批權不在香港，而是由中國公安負責，一直被指是中國沖淡港人的做法，就像北京當局鼓勵很多「內地」人移居西藏一樣。

議會陣線議員毛孟靜質詢時表示，自97年主權移交以來，已超過100萬「內地」居民持《前往港澳通行證》（單程證）來港定居，對香港的社會福利、房屋、教育及醫療等公共服務造成沉重負擔，質問港府當局，是否評估獲發單程證來港定居的人士對本港的公共資源造成的壓力，以及如何防止有「內地」居民透過假結婚後獲取單程證來港定居等問題。

不過保安局長李家超答詢時表明，基於《基本法》第22條第4款規定，港府無意改變單程證制度的現行運作。他重申，單程證受理審批簽發等程序是「內地」職權範圍，指「內地」審批準則公開、客觀及具透明度。

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