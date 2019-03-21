為環保盡一份力！加國星巴克率先推出可回收咖啡杯

2019-03-21 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕近年來環保意識抬頭，越來越多業者停止提供塑膠袋、吸管。現在加拿大星巴克更推出可回收的綠色咖啡杯，減少對環境的污染。

綜合媒體報導，星巴克計畫在明年（2020）前，將咖啡杯的可回收性與再利用性提升1倍，並在2022年前將紙杯裡的環保資源纖維（post-consumer fibre）含量從10％提升到20％。星巴克最近就在加拿大溫哥華的門市率先推出可以回收、重複使用的綠色咖啡杯，未來這些綠色咖啡杯也會在美國紐約、舊金山、西雅圖等地的門市推出。

加拿大星巴克執行副總裁康威（Michael Conway）表示，他們知道環保問題對加拿大人來說有多重要，他們也致力於找出解決方案，溫哥華星巴客的客人將成為第一批從更環保的咖啡杯飲用咖啡的人。

除了推出更環保的咖啡杯，星巴克還會在北美各地的分店推出可回收的無吸管杯蓋，這種新蓋子經過重新設計，重量更輕。而且蓋子所含的塑膠原料比目前的蓋子和吸管少9％。

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