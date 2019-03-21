中國出租車又出命案 25歲女書記官遭司機姦殺推入河

2019-03-21 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日傳出廣州一名法院女書記官，搭乘「滴滴」後慘遭司機強姦殺害，警方獲報後立即展開調查，於18日在河裡找到被害者屍體，並將嫌疑人谷姓男子逮捕到案，不過滴滴出行則澄清，該嫌疑人並非滴滴的司機，而是一名出租車的司機。

綜合中媒報導，25歲的謝姓女書記官自14日夜間外出後便無消無息，有網友稱謝女是要從某間酒吧離開時，搭乘滴滴車輛結果慘被司機強姦殺害，呼籲「大家最近不要打滴滴」，廣州荔灣警方17日14時許獲報後，立即組織警力全力查找謝女下落，最後在海北村一條河裡發現謝女屍體，當天也將35歲某出租車公司的谷姓司機逮捕。

廣州市公安局表示，經初步調查，15日凌晨谷姓司機搭載謝女從天河區至荔灣區海北村，期間谷男就搶走謝女手機，最後還將其推下河並逃離現場，目前谷男已被荔灣警方依法刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。

對此，滴滴出行今天在官方微博澄清，經與廣州警方進行核實，案發時受害人並未使用滴滴平台的出行服務，嫌犯也並非滴滴平台上的司機。

事實上，中國去年已連續發生2起女乘客遭滴滴司機姦殺的案件，其中一名犯案的鍾姓男子於今年2月一審被判處死刑。

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