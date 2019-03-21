肥胖不是你的錯？美國研究：可能是被朋友傳染

2019-03-21 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕均衡飲食與適當運動對於維持身材相當重要，不過美國最近一項研究卻發現，朋友圈也可能會影響到一個人的身材，如果你身邊朋友肥胖比例較高，自己也更可能變胖。

綜合媒體報導，一項由美國南加州大學（University of Southern California）進行的研究發現，肥胖其實有可能會傳染。研究發現，那些生活環境肥胖者比例較高的人，自己肥胖的風險也較高，當你周圍的人肥胖率每增加1個百分點，自己過重、肥胖的機率就會增加6個百分點。

研究共同撰寫人尼可西亞（Dr Nancy Nicosia）認為，解釋肥胖有傳染性的一種可能是，有共同嗜好、背景的人較可能生活在同一個生活圈。另一種可能則是，同樣環境下的人，在飲食、運動方面的選擇也差不多。

美國南加州大學的丹塔博士（Dr Ashlesha Datar）表示，人們下意識會被周圍的人的行為所影響，如果你搬到一個對於久坐不動習以為常的環境，你也可能會變成那樣，這就是所謂的社會影響（social influence）。

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