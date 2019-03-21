洗澡也要滑手機 俄羅斯頻傳少女觸電溺斃

2019-03-21 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕自從智慧型手機出現後，改變了現代人的生活方式與習慣，也產生了人們過度依賴手機的問題，俄羅斯在過去一年來更頻傳民眾邊洗澡邊使用手機，結果觸電身亡的意外，其中包含2名分別為14、15歲的少女，以及1名12歲女童。

外媒近日報導指出，在俄羅斯切博克薩雷市（Cheboksary）有名14歲少女維索茨卡瓦（Yulia Vysotskaya），日前在一邊泡澡一邊使用充電中的手機聽音樂，結果手機不慎掉入浴缸中，讓她當場觸電，她的家人發現時雖立刻報警求救，但救護人員到場時維索茨卡瓦已無生命跡象。據醫護人員指出，維索茨卡瓦可能是因電擊失去知覺，並沉到浴缸內溺斃。

事實上，這已是俄羅斯在過去不到1年內發生的第3起類似意外。去年12月1名在西伯利亞也有名15歲少女雷布尼科娃（Irina Rybnikova），因為一邊使用手機一邊淋浴，當場觸電身亡。另有1名12歲女童辛亞（Kseniya），也因為邊洗澡邊用充電中的手機聽音樂，在手機不慎掉入水中後觸電，進而溺斃身亡。

伊爾庫茨克國立技術大學無線電電子系主任阿格拉逢諾夫（Yury Agrafonov）也指出，水是絕佳的導電體，一旦手機掉進水中便會瞬間短路導致觸電，泡在水中的人根本來不及逃。

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