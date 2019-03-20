「我討厭韓國人」 日厚勞省官員大鬧韓機場遭警調查

2019-03-20 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕日韓因過去複雜的歷史因素，至今在許多議題上仍存有芥蒂。日本厚生勞動省一名官員近日入境南韓，卻在機場與員工發生衝突，且還脫口「我討厭韓國人」，遭警方調查。

日本《共同社》報導，日本厚生勞動省一名課長近日以私人行程前往韓國，卻在首爾金浦機場與員工發生衝突。報導指，該名課長不但暴力相向，還說「我討厭韓國人」，事後接受警方調查。

日韓近年因慰安婦、二戰強徵勞工與軍事問題屢爆爭執。南韓法院去年11月判決日本「新日鐵住金」、「三菱重工」等二戰「戰犯企業」需賠償南韓勞工後，日本財務大臣麻生太郎日揚言不排除「關稅制裁」南韓。南韓京畿道議會則提案，要求部份日本產品標上「戰犯企業」。

此外，南韓國會議長文喜相日前接受外媒訪問時表示，若日本天皇能真誠地向慰安婦道歉，便可解決兩國緊張關係。此話一出反倒激起雙方對立，日本首相安倍晉三要求道歉並收回上述發言，但文喜相態度強硬，認為沒有道歉的必要。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/