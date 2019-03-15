美國黑手黨老大家門前被槍殺 紐約恐爆黑道混戰

2019-03-15 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國五大黑手黨之一「甘比諾」（Gambino）家族，當中外號「法蘭基小子」的老大卡利（Francesco Cali），13日晚間在紐約的家門前被槍殺，享年53歲，是近34年來第一位在紐約被暗殺的黑手黨老大。

綜合外媒報導，當時卡利晚間9點多待在家中，被室外一場假車禍發出的聲響所吸引後，前往家門前查看，他在與卡車內的駕駛人對話近1分鐘後，對方突然舉起9毫米手槍向卡利開火，最後開車揚長而去。卡利身中6槍，送醫後不治，目前警方正在調閱監視錄影器，並進一步調查槍擊案動機，初步判斷槍手是預謀殺人。

報導指出，當時卡利的妻兒都待在家中，而卡利遭槍擊後，立刻被送往史泰登島大學北區醫院，最後傷重不治。警方表示，這種選在目標家門前的暗殺方式，其實在道上算是相當缺乏風度且不尊重人的表現。

據了解，卡利在2015年成為甘比諾家族的新老大，作風和前任老大高蒂的高調舉止恰恰相反，相當低調，基本上不會輕易露面。有犯罪專家擔心，這次案件可能代表紐約市未來即將發生一場新的黑手黨戰爭。

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