死也要投！泰國通緝販變裝投票 遭警識破後跳入河中溺斃

2019-03-20 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕泰國國會眾議院選舉將在24日舉行，17日則提前進行不在籍投票，各地民眾不畏高溫紛紛出來投票，投票所一早便被擠爆，在曼谷曼卿縣投票所隊伍中，有1名通緝犯為了投票而變裝排隊，遭警方識破後跳入附近的河中逃逸，卻不幸溺斃身亡。

根據泰國《國民報》（The Nation）報導，該名溺死的通緝犯為43歲的普考（Nattawat Pukaew）涉嫌詐騙並涉案多達19起，有16張通緝令，曼卿縣警方在事前登記參加不在籍投票名單中發現普考的名字，於是投票當日警方處於警戒狀態，沒想到在等待投票的隊伍中，發現頭戴假髮、形跡鬼祟可疑的普考，警方便決定在投票所埋伏逮他。

當普考走進投票所時，注意到有2名警察在互相打暗號，驚覺自己的變裝遭到識破，便轉頭往附近瑪哈泰寺（Phra Si Mahathat Bang Khen Temple）逃跑，普考為了躲避警方的追捕而躍入河中，卻不幸溺死，警方抵達普考跳入的河邊時，只找到他的鞋子，過不久後警方在河中找到普考的屍體。

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