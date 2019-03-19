沒有台北！2019全球生活成本最貴的前10名城市是...

2019-03-19 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕「台北居，大不易」是一句老生常談，高額的房價讓不少購屋族望之卻步，但經濟學人智庫「2019年全球生活成本調查」顯示，世界上生活成本最貴的10大城市並沒有台北，而是由新加坡、巴黎、香港同獲第一名的位置。

據《CNN》報導，該調查分析了全球133個城市的150多個項目，其中法國首都巴黎自2003年以來一直是前10名之一，今年上升到第一名；香港去年則是第4名，這次躍升並共享第一名。

日本大阪上升了6名，與瑞士日內瓦同樣都是第5名。紐約和洛杉磯是唯二進入前10名的北美城市，其中紐約與丹麥哥本哈根、韓國首爾並列第7；洛杉磯則和以色列特拉維夫同獲第10名，美國城市在公共事務和家庭福利方面擁有最貴的支出。

瑞士有兩個城市進入前10名，除了日內瓦之外，蘇黎世更拿下第4名的位置，該國在家庭、個人護理、娛樂等方面的生活成本最高。

比較特別的是，土耳其伊斯坦堡在名單上排在第120名，比去年狂降48名，部分原因是土耳其里拉一直在下跌。事實上，生活成本最便宜的那些城市，主要是經歷了政治或經濟上的破壞，例如排在最後一名、第133名的委內瑞拉首都卡拉卡斯，敘利亞首都大馬士革則是132名。

2019年全球生活成本最昂貴的前10名城市：

1.新加坡（並列）

1.法國巴黎（並列）

1.香港（並列）

4.瑞士蘇黎世

5.瑞士日內瓦（並列）

5.日本大阪（並列）

7.韓國首爾（並列）

7.丹麥哥本哈根（並列）

7.美國紐約（並列）

10.以色列特拉維夫（並列）

10.美國洛杉磯（並列）

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