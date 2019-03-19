妹當「人肉箭靶」幫籌百萬治病 罹癌姊不敵病魔過世

2019-03-19 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕「痛得眼淚已經流不出來了！」中國貴州一名25歲女孩吉佳艷罹患白血病，妹妹吉佳麗為籌措醫藥費，3年前曾在浙江杭州武林廣場當「人肉靶子」，只要支付人民幣10元（約新台幣45元）就能拿弓箭射她，引發中國社會關注。未料，如今卻傳出16日（上週六）吉佳艷仍不敵病魔過世。

綜合媒體報導，2016年5月，出身貴州畢節的吉佳麗，站在比她還高、上頭寫著「人肉靶子，十元一箭」的木板前，示意路人給錢就能朝她射擊，也因她接受支付寶、銀行卡付款，一度被網友認為是詐騙，但杭州警方調查得知，吉佳麗是為了替生病的姊姊籌錢治病，才會這麼做。

吉佳麗的哥哥吉佳興透露，停止「人肉箭靶」募捐後，透過網路平台籌到人民幣30多萬（約新台幣137萬5508元）給吉佳艷醫病，近年來吉佳艷輾轉至雲南、浙江治療，但前幾天病情復發，化療後各項身體指數下降，輸血時出現過敏、引發癲癇陷入昏迷，本月12日（上週二）被送進加護病房、16日（上週六）深夜於浙江醫院三墩院區去世。

吉佳興還說，吉佳艷病危後，在浙江金華工作的吉佳麗，也連忙搭車趕去，陪伴姊姊走完人生最後一程。據了解，吉佳艷的遺體已被運回故鄉，將在老家替她籌備後事。

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