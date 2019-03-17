強國大叔名字叫「十斤半」 背後原因讓網友笑翻

2019-03-17 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國甘肅蘭州一名司機近日在車上撿到乘客的錢包，結果發現裡面有張身分證竟然叫「十斤半」，讓他不敢相信怎麼會有人用重量取名，事後循線找到失主後，失主才證實真的有「十斤半」這個人，而且還是他的鄰居，因為出生時體重剛好是「十斤半」（約5.25公斤）所以才以此命名，讓大家都開了眼界。

據《梨視頻》報導，張姓司機15日在車上撿到了一個藍色錢包，裡面除了有3枚印章、若干票據，還有一張名叫「十斤半」的身份證，但無奈當下他也不知道「十斤半」的電話，只好從印章上的公司單位名稱循線找到失主。而失主楊先生則表示，「十斤半」並不是他本人，而是他的鄰居，因為出生時體重剛好是「十斤半」，所以乾脆以此命名。

許多中國網友得知後紛紛留言「十斤半？他媽要多辛苦才能把他生下來」、「原諒我笑出來」、「居然有人姓十」、「我們醫院前兩天生了個十二斤半（約6.25公斤）的女孩，巨大」、「我有個同學名叫六斤...」、「怎麼會拿著鄰居的身份證？」、「其實就是楊先生他本人吧」。

事實上中國過去就有出現許多「奇葩」名字，如有民眾叫「車震」、「高富帥」、「閃電球」、「常高潮」、「別鬧」、「強強強」等等，相當有趣。

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