加拿大划船被風刮入美國 超衰「偷渡客」關8個月

2019-03-17 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕有名持加拿大工作簽證的中國籍男子在美、加邊界的尼加拉河（Niagara River）划船，不料當時颳大風，船竟然被吹進美國境內。這名男子被視為「偷渡客」，遭關押8個月，最近才獲釋。

尼加拉河正好是美國紐約州與加拿大安大略省交界，位於五大湖區，是伊利湖留向安大略湖這段河流，並以尼加拉瀑布聞名。

綜合媒體報導，事發於去年7月9日，這名男子趙燦（音譯）和朋友一起到尼加拉河划船，原本水面平靜無波，卻突然起風，他的船漸漸進到美國水域；原本他向附近1艘船求助，對方要他在原地等待，允諾會回去換成機動船再來載他。沒想到，半個小時後等來的，卻是美國海關及邊境保衛局（CBP）。

趙燦被要求搜查隨身物品和證件，數小時後，CBP指控趙燦「非法入境」，把他轉交給美國移民與海關執法局（ICE），關進拘留所。

由於趙燦無法提供護照和加拿大簽證，也沒有美國相關合法證件，遭法庭判決遣返中國，又因遲遲未獲發中國護照或旅行證，倒楣的趙燦被當作偷渡客，遭關押了8個月。

趙燦表示，他覺得非常冤枉，雖然美方以當事人自動離境為最終判決，不會留下犯罪紀錄，還是覺得很無辜，他會研究如何上訴，討回自己的權益。

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