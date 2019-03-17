好害羞！動物園直播生產過程 長頸鹿媽媽被30萬網友看光光

美國動物探險公園（Animal Adventure Park）直播長頸鹿媽媽四月（April）的生產過程，引來30萬名網友圍觀。（美聯社）

2019-03-17 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕太害羞了！美國紐約州哈珀斯維爾（Harpursville）的動物探險公園（Animal Adventure Park），昨（16日）直播長頸鹿媽媽四月（April）的生產過程，立刻吸引了30萬名網友爭相圍觀。

據《美聯社》報導，四月在16日中午12時45分許，生下了1隻健康的雄性長頸鹿幼崽，到了下午1時27分左右，小長頸鹿就可自行站立，1時51分獸醫人員開始著手檢查小長頸鹿的身體狀況。

這已經是四月的第5胎，而牠上一次生產要回溯到2017年，動物園當時在牠分娩前7個星期開了YouTube直播，總計累積2.23億人次觀看。對於動物探險公園這樣的小型設施來說，能夠有如此龐大的流量是相當令人驚奇的，因此這次也特別在分娩時開直播。

園主帕奇（Jordan Patch）開心地表示，長頸鹿平均要懷孕15個月之久，隨著野生長頸鹿越來越少，每一頭新生的幼崽都相當重要。目前動物園正準備舉行命名大賽，並且會在5月1日讓小長頸鹿正式亮相，與遊客們相見歡。

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