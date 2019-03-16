「人權比熊貓還重要」 台灣迷布拉格市長本月將訪台！

2019-03-16 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕醫學系出身、曾至林口長庚醫院實習的捷克布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib），自述是貨真價實的「台灣迷」；他將在3月26日來台參加年度科技盛會「2019智慧城市展」，他曾因前市長極力拉攏中國失敗，深感「人權比熊貓還重要」，支持藏人升起「雪山獅子旗」。

綜合外媒報導，「2019智慧城市展」（SCSE）目前共有42個國家與地區、約1700名境外人士報名參加，預估會有128位外國市長、代表帶著276名政府人員共襄盛舉；外交部對此證實，當中包括自稱「台灣迷」的捷克布拉格市長賀吉普，他最近表示將持續針對一中條款廢除一事與中國談判，並直言若談判破裂，寧願廢止對中國的相關協定。

外交部指出，在賀吉普來台訪問期間，他還想要了解台灣智慧醫療系統，以及交通、能源科技的發展與沿革，增進捷克與台灣雙方的合作與交流；賀吉普曾對媒體表示，「當我在台灣的時候，我覺得就像是在家裡一樣」，外交部發言人李憲章指出，相當歡迎賀吉普的到來。

賀吉普也曾在推特上公開表示，在與外交使團的傳統新年酒會中，已計劃與台灣經濟文化辦公室的政府人員合作開發智慧城市計畫，不用人員駕駛的捷運系統早在1996年以來，一直都在台北營運，賀吉普大讚台北捷運系統的科技發展。

俄國評論專家尼科里斯基透露，布拉格前市長過去極力拉攏中國，甚至為迎接中國贈送熊貓，砸錢準備相關飼育設施，但中國最後卻沒有把熊貓送來，讓捷克人感到失望，新市長支持藏人的作為其實不意外，就算布拉格官方沒升起雪山獅子旗，關懷藏人的運動早就深根捷克民間，各式團體與機構會自行升旗。

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