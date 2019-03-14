中國兩會觀察 外媒看詭異 中媒自吹「會風如鏡」

2019-03-14 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國兩會昨天閉幕，對於連續9天議程內容，外媒觀察覺得「詭異」、「沈悶」及「肅殺」，不過，中媒自捧，覺得「會風如鏡，折射新時代的新氣象」。

今年中國兩會於本月5日於北京開幕，昨天閉幕，整個會議進行被嚴格的控管，從會前北京市內外的維穩滴水不漏、層層安檢，到會中所有人員的講話及報告內容，都被嚴格把關，只有表面新聞，幾乎見不到檯面下的波動，外媒形容氣氛「詭異」。

但是，中國官媒則是盡吹捧兩會「務實」，《新華社》用「繪就新時代民主法治的壯麗圖景——全國兩會會風展現新氣象」為題，發表觀察文，在內文指「會風如鏡，折射新時代的新氣象」，指「領導少說，讓基層代表先說多說」，代表們「爭相發言」，大家拚命鼓掌還「意猶未盡」。

文中也大大讚揚人大常委的工作報告在正文之外附了9個附件，附件簡明、一目了，顯示文風改進，工作有進展及成效等。

評兩會成果是「充分發揚民主，凝聚發展信心」，讓「世界看見了中國民主法治建設的壯麗圖景」。

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