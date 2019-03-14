英國歹戲拖棚！ 國會以4票差距否決硬脫歐

2019-03-14 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕英國國會在當地時間13日晚間7時（台灣時間14日凌晨3時）表決是否無協議脫歐（硬脫歐），以312票贊成、308票反對，僅4票差距否決無協議脫歐，令英國脫歐陷入混亂與疑慮。

綜合媒體報導，英國首相梅伊的脫歐協議12日以391票反對、242票支持，第二度遭到國會否決，事後梅伊罕見地開放黨內議員可自由投票，不用遵從黨的決策，但也警告否決無協議脫歐和延後脫歐，都解決不了問題。

英國國會今天表決由保守黨議員史培爾曼（Dame Caroline Spelman）和工黨議員德羅米（Jack Dromey）提出的修正動議，以4票差距否決在任何情況下硬脫歐，顯示脫歐的控制權，已經由梅伊轉向國會。

英國政府在當地時間14日將提出動議，表示如果國會能在歐盟峰會召開前一天的3月20日達成協議，將要求脫歐談判期從3月29日延長，根據法律條文，延長的期限將在新歐洲議會開會之前的6月30日。

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