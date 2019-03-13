無法讀取失事客機黑盒子 衣索比亞要送海外分析

2019-03-13 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕衣索比亞航空一架波音737 MAX8客機10日在起飛6分鐘後墜毀，機上157人全數罹難。該航空公司發言人今（13）日表示，衣索比亞無法讀取失事客機的黑盒子，將送往他國分析。

綜合外媒報導，衣索比亞航空發言人Asrat Begashaw表示，「我們沒有能力在衣索比亞對黑盒子進行分析」。週一尋獲的黑盒子包括客機墜毀前最後時刻的數據和語音紀錄，一名航空公司員工說，有一台錄音機部分損壞。

衣索比亞航空沒有提到黑盒子將被送往哪一國家進行分析，發言人說，該航空公司有「一系列選項」，調查小組將決定送到哪裡。該航空公司CEO告訴《CNN》，可能是送往歐洲。

美國官員表示，黑盒子設備有一些損壞，但他們對數據下載後24小時內的一些初步結果充滿信心。

衣索比亞空難是波音737 MAX8客機在近5個月內2度墜毀，雖然有航空專家警告在有關墜機事件的更多資訊出現前，不要過早下定論，但全球已有大部分地區對該機型下達禁飛令。

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