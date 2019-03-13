紐約地鐵「老鼠亂象」再現 牠藏售票機取票口 網嚇歪

2019-03-13 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕紐約地鐵出了名的髒亂，過去曾有老鼠搬披薩、互搶薯條等案例，近日更有一隻老鼠被發現在自動售票機出口閘門中掙扎，不少網友嚇壞，疑惑牠是怎麼進去的？

綜合外媒報導，日前一名地鐵乘客雷諾琪（Nicole Ranucci）在曼哈頓第18街車站要使用售票機時，驚見一隻老鼠在閘門中死命掙扎，不斷敲敲透明門板，看似想逃離售票機，讓她嚇壞。

《紐約郵報》報導，不少網友疑惑老鼠究竟是如何跑到裡面去，紛紛提出個人想法，包括是從販賣機上頭掉進去、趁民眾取票時跑進去等，紐約地鐵局表示，這是不尋常的現象，會積極調查並將會對地鐵做深度清潔。

網友紛紛回應「好噁心」、「不管多少錢我都不會把手伸進去」、「你迷路了嗎」、「我現在已經完全避開搭地鐵了」、「牠看起來很害怕」。

另有網友表示，老鼠搭乘地鐵的次數都比紐約市長還多，叫老鼠來接管紐約地鐵，事後查證該現象是名行為藝術家薩杜魯（Zardulu）的惡作劇。

Credit: @SubwayCreatures

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