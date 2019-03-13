長毛象復活曙光！日本研究團隊讓2.8萬年前細胞重新活動

2019-03-13 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕日本近畿大學一群教授組成的國際研究團隊，將約2.8萬年前的長毛象細胞放到老鼠的卵子中，重新誘發了細胞活動，此研究11日刊登於英國科學期刊《科學報告》（Scientific Reports）。近畿大學名譽教授入谷明則表示：「這是復活長毛象的一大步」。

綜合日媒報導，年約6歲大的長毛象「YUKA」在俄羅斯西伯利亞沉睡了2.8萬年，科學將從牠體內提取出骨髓和肌肉組織，並從中抽出細胞核，再移植至數十隻老鼠的卵子中，這成功誘發了細胞活動，43個卵細胞中有5個出現了細胞分裂前會形成的「紡錘體」，其中一個甚至準備產生新的細胞核。

然而，這些卵子都並未成功進行細胞分裂，之後全數死亡，科學家認為這可能是細胞長期至於西伯利亞的嚴酷環境，遺傳物質可能因此受損。但科學家指出，此實驗是全球首見化石細胞重新開始活動，也代表若能取得損傷輕微、保存良好的細胞核，甚至可以進行細胞分裂，甚至複製長毛象。近畿大學名譽教授入谷明表示：「這是復活長毛象的一大步」。

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