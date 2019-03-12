伊朗女律師為女權辯護 竟被判38年徒刑、148下鞭刑

2019-03-12 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗1名女性維權律師日前不幸被當局逮捕，昨（11）日判決出爐，致力為女權辯護的律師竟被判處38年徒刑、148下鞭刑。

綜合外電報導，伊朗女性人權律師索托德（Nasrin Sotoudeh）過去致力於為穆斯林女性權益抗爭，去年6月不幸與其他至少6位人權律師一起被捕，昨日判決出爐，索托德被指控數項與顛覆國家有關的罪名，最終被判處38年徒刑與148下鞭刑。對於當局的指控，索托德全數否認，僅在與丈夫通電話時，證實遭到判刑的消息。

索托德一生致力於穆斯林女性權益與廢死，曾為許多因未戴頭巾而被起訴的女性辯護。在本次被判刑之前，她曾於2010年被判處11年徒刑、禁止執業20年，直到2013年才獲釋，律師執業的資格則到2014年才被恢復。而索托德對於人權的貢獻，也讓她在2012年獲得歐洲議會頒授的「沙卡洛夫獎」（Sakharov Prize）。

對此於伊朗的判決，國際特赦組織（Amnesty International），直指這是伊朗政府近年來對維權人士、異議份子最嚴厲的判決，更抨擊，「伊朗當局竟因為她（索托德）對人權的貢獻而懲罰她」，呼籲伊朗政府立即釋放索托德。

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