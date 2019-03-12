陝北千億礦權案人證物證都消失 現在原告也不見了…

2019-03-12 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕人證物證都不見了，現在連原告都疑似「被失蹤」；「陝北千億礦權案」卷宗遺失事件，被中國前央視名嘴崔永元在去年揭露後便備受關注，之後更引起中共政法委等組成的聯合調查組介入調查，結果變成是承辦法官王林清擅自將卷宗盜走，更指控崔永元涉嫌洩密；不僅使承辦法官王林清、爆料者崔永元雙雙「沒有消息」，現在連原告趙發琦也疑似被失蹤，活生生被中國當局搞成「羅生門」

綜合媒體報導，崔永元在2018年12月26日披露「陝北千億礦權案」卷宗在最高人民法院遺失事件，並暗指中國最高人民法院院長周強「涉入甚深」，引起外界熱議；但事後中共政法委等組成的聯合調查組介入調查後，調查結果卻疑似「顛倒黑白」，指稱竟是該案的承辦法官王林清「盜走含有國家機密」的卷宗，而崔永元涉嫌「協助散布國家機密」，稱「2人的行為都有起訴追究的空間」，除王林清的「認罪」被當局公開播出外，崔永元目前也行蹤不明。

據報導指出，現在連「陝北千億礦權案」的原告趙發琦也疑似被「被失蹤」；雖然趙發琦在被消失前曾在北京接受媒體採訪，表示「我因為這個訴訟已面臨許多風險與壓力，中國企業家渴望用法治取代任性的權力，你可不能講一個人一天受到保護，第二天就沒了。」

而中國官媒也極力將趙發琦抹黑成意圖「官商勾結、介入司法」的不肖之徒；不過隨著中共「兩會」的召開，中國當局似乎認為像趙發琦這樣的企業家對中共是個威脅，而他的現況也下落不明。

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