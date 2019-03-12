怒海求生！把牛仔褲當臨時救生圈 他落海數小時後獲救

德國籍男子默克（Arne Murke）在紐西蘭海域落海，利用牛仔褲做成臨時救生圈，撐了好幾個小時終於獲救。（圖擷自Lowe Corporation Rescue Helicopter Service臉書）

2019-03-12 13:41

〔即時新聞／綜合報導〕求生觀念很重要！德國籍30歲男子默克（Arne Murke），近日和兄弟從紐西蘭奧克蘭搭船運送一艘遊艇到巴西，孰料綁好的遊艇突然鬆了一下，把他撞進海裡。默克當時身上穿著T恤和牛仔褲，靈機一動把牛仔褲脫下來當臨時救生圈，撐了好幾個小時終於獲救。

據《福斯新聞》報導，默克透露，兄弟隨即發現自己落海了，連忙想救他起來，但他已經越漂越遠了。雖然兄弟從船上拋了一件帶著繩索的救生衣出來，但默克完全沒辦法接到，只能眼睜睜地看著救生衣漂走。

幸運的是，默克知道牛仔褲的妙用，他多年前看過如何把牛仔褲做成臨時救生圈。默克深吸一口氣後，把牛仔褲脫掉，將褲腳打結並往裡面吹氣，就這樣做好了一個救生圈。

隨後的幾個小時裡，默克一直漂浮在大海中，想到了在菲律賓的女友和女兒，最後紐西蘭救援直升機找到了他，順利將默克吊掛救出。

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