外媒爆中國高官假學歷 他透露：真要嚴懲開會都湊不齊

2019-03-12 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國官員學術造假傳聞不斷，外媒踢爆中國高官甚至連前副主席學歷都是造假，對此《北京之春》榮譽主編胡平透露，中國領導人習近平的學歷學位恐怕造假更加嚴重，若要嚴懲連中央政治局開會人數都湊不齊。

《法新社》調查發現，中共高層多名高官的學位論文是抄襲而來，包括前副主席、前最高法院法官、黨書記等官員，都出現抄襲的問題。報導指出，學歷與黨內官職晉升有密切相關，所以官員們在工作的同時用偷工減料的方式累積文憑，更嚴重的是，大學校方對此相當清楚，因為他們也是政府官員。

《美國之音》報導，《北京之春》榮譽主編胡平表示，中國高官學術造假受到國際關注，是因為這種現象太普遍，第十九屆政治局的25人中有21人是高學歷，但只有4人沒造假。此外，沒有高官因學術造假受到懲罰，若真的執行嚴懲，「中央政治局開會都湊不齊法定人數了」。

報導指出，胡平點出法新社報導內，學術造假最高官是前國家副主席李源潮，但中國領導人習近平的學歷學位恐怕造假更加嚴重。

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