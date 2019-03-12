波音飛機又出事！美聯航班機引擎著火迫降

美國聯航昨天傳出引擎著火迫降。（圖擷取自旅客Philip Twain Morrow推特）

2019-03-12 06:44

〔即時新聞／綜合報導〕波音737 MAX8型客機本月10日才在衣索比亞墜毀，造成157人罹難，這是半年來這類型飛機出事，另外，也是本月10日晚間，美國聯合航空（United Airlines）編號1168的波音737-900客機，從紐澤西州紐華克機場飛往德州休士頓途中，疑因引擎著火而緊急迫降，幸運的是，機上包括乘客和機員一共180人，只有少數輕傷。

綜合媒體報導，美國聯航波音班機迫降一事，已經美國聯邦航空總署（FAA）證實，但是，飛機平安迫降，但有些乘客在用逃生滑梯疏散時受到輕傷，至於飛機本身究竟是那裡故障，還在調查，在初步調查中，並沒有找到起火點。

另外，根據旅客指出，看到引擎著火、感受到強烈震動及閃光等。

When the plane catches fire while landing so you evacuate on the tarmac pic.twitter.com/V4Zmbl3PA4 — Philip Twain Morrow （@PhilipTwain） 2019年3月11日

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