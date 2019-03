波音飛機又出事！美聯航班機引擎著火迫降

2019-03-12 06:44

〔即時新聞/綜合報導〕波音737 MAX8型客機本月10日才在衣索比亞墜毀,造成157人罹難,這是半年來這類型飛機出事,另外,也是本月10日晚間,美國聯合航空(United Airlines)編號1168的波音737-900客機,從紐澤西州紐華克機場飛往德州休士頓途中,疑因引擎著火而緊急迫降,幸運的是,機上包括乘客和機員一共180人,只有少數輕傷。

綜合媒體報導,美國聯航波音班機迫降一事,已經美國聯邦航空總署(FAA)證實,但是,飛機平安迫降,但有些乘客在用逃生滑梯疏散時受到輕傷,至於飛機本身究竟是那裡故障,還在調查,在初步調查中,並沒有找到起火點。

另外,根據旅客指出,看到引擎著火、感受到強烈震動及閃光等。

When the plane catches fire while landing so you evacuate on the tarmac pic.twitter.com/V4Zmbl3PA4