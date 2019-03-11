難度高！台灣加入CPTPP須獲全體同意 中方也可能干涉

2019-03-11 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕佔全球國內生產毛額（GDP）13％、擁有逾5億人的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），在今年1月召開首次部長級會議並訂出入會流程後，目前僅泰國率先表態，希望在本月提出正式的入會申請；雖然我國一直有加入意願，且主導CPTPP的日本也一再對此表達歡迎之意，但由於CPTPP的申請流程採「共識決」，必須至少獲得所有國家「不反對」的立場，很難沒有「中國施壓」的因素；有官員指出，除非在台灣有絕對把握下，否則不會輕易啟動申請程序。

《上報》報導，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）在2018年12月30日正式生效，並在今年1月19日舉行首次部長級會議，會後發表聯合聲明「歡迎所有符合高標準貿易規範的經濟體申請入會」，而除了台灣外，泰國、英國、哥倫比亞與韓國等國也都表態希望加入，其中僅有泰國確定將在3月24日國會大選前提出正式申請，其他國家皆未公開採取行動。

不過我國欲申請加入CPTPP所面臨的困難，除了必須調整現行法規及部分產業的市場開放外，申請加入的談判過程中所出現的變數也是相當大的阻礙；由於CPTPP在申請入會的機制中，要求經濟體在正式提交入會申請前，需與每個成員國展開「非正式溝通（informal engagement）」，並取得成員國支持或「至少不反對」，才能在正式提出入會申請時，獲得執委會一致同意成立「入會工作小組」，展開入會的後續談判程序。

我國經濟部雖已規劃與會員國進行非正式雙邊溝通，希望盡快提出入會申請；但由於CPTPP採「共識決」，雖然目前11個成員國中有不少國家已與我國簽署貿易協定，但也有雙邊貿易量不大、甚至沒有設置代表處的國家，讓前期協商相當複雜，再加上不可避免的「中國因素」，因此有友台國家建議我國在非正式溝通期必須保持低調謹慎；但有會員國駐台交官透露，台灣目前仍處在「非正式溝通」前的試探期，還尚未進入「非正式溝通」的階段。

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