亞洲成軍火庫？ SIPRI：亞洲與大洋洲佔全球軍武進口40％

2019-03-11 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）11日發佈2014年至2018年全球武器交易報告。全球最大軍武出口國依然是美國，出口量與2009年至2013年相比，增加了29%，在全球總量中的佔比達到36%。至於全球最大軍武進口地區，則是以亞洲及大洋洲居首，佔全球40%

綜合外媒報導，「SIPRI」認為美國是「進一步鞏固了作為全球第一武器供應國的地位」，美國出口對象中有52%是中東地區，報告估計，目前美國主要的主要出口商品仍是戰機，像是日本向美國採購105架新銳匿蹤戰機F-35，美國也力爭向海外加大武器銷售力度。出口量僅次於美國位列第二的是俄羅斯，隨後依序是法國、德國和中國，前五位國家出口量約佔全球總體的75%。

從進口軍武國來看，亞洲及大洋洲地區居首，佔軍武進口總體的40%，其中沙烏地阿拉伯佔12%位居第一，隨後依序為印度、埃及、澳洲，中國則排在第6，報告分析中指出，中國的軍武生產能力雖然快速提升，但戰機發動機等部分技術仍需依賴進口。

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