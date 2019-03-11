東日本大地震8週年 5.2萬人仍流離失所

2019-03-11 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕2011年3月11日東日本大地震重創日本，死者、失蹤者與相關死亡總計共2萬2131人，經過8年，至今仍有3100人住在組合屋，約5.2萬人仍過著避難生活，此外重災區域人口大幅減少，以及獨居老人也成為難解問題。

綜合日媒報導，日本警察廳指出，震災造成1萬5897人死亡，2533人至今仍下落不明。另外復興廳指出，因長期避難生活造成身體惡化而病逝，當局將其歸類為「震災關聯死」，至去年9月底統計共3701人，因此東日本大震災總計造成2萬2131人死亡。至於災民安置部份，復興廳表示接受政府「高台移轉」方案並搬家的災民有93%，工程達94.5%，共1萬7227戶；而災害公營住宅則完工98.4%，總計2萬9212戶。

然而，47萬災民中人有5.2萬人處於難民生活，多為岩手、宮城、福島3縣的災民，因核災區域管制以及災地處理作業延宕，至今仍有家歸不得。此外，這3縣居民8年來地方自治團體數目減少，人口也少了30萬，人口外移問題成一大難題。

即使成功搬到災害公營住宅內，生活的苦難也並未結束。據《NHK》調查，去年1年內有76名無依無靠的老年人獨自1人於住宅內過世，人數比前年增加了40%，災民「孤獨死」也成政府必須面對的問題。

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