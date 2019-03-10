中國球員腳踩「維尼」鞋？ 網：明天可以退出國家隊了

2019-03-10 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕日前台灣國產遊戲《還願》因場景素材出現「習近平小熊維尼」字樣被中國網友罵翻，還遭代理商火速切割、下架遊戲；今（10日）有台灣網友發現，「2019全英羽球公開賽」上一名中國羽球選手腳踩印有「小熊維尼」圖樣的球鞋，諷刺道，「這不是死罪嗎？我們懷念她！」

曾有外國網友拿習近平與前美國總統歐巴馬的合照開玩笑，把歐巴馬比擬為跳跳虎，習比為卡通角色小熊維尼，另還有一張習與日本首相安倍晉三握手的照片，也被類比為維尼與驢子屹耳；「小熊維尼」、「維尼熊」等詞彙因此一度登上中國維博維信禁詞。

日前《還願》遭爆場景裡牆上的符咒用篆體寫著「小熊維尼習近平」，周圍還出現「呢、嘛、叭、唭」4字，音似「你媽87」，引發大批中國網友怒嗆「台獨遊戲」、「辱華」，遊戲更在中國大動作下架、封殺。

今天PTT網友「montgomery77」看2019全英羽球公開賽，發現中國羽球選手賈一凡竟腳踩「小熊維尼」圖樣的球鞋，表示「這不是死罪嗎？」其他鄉民回應，「笑翻」、「好大膽子」、「要被消失了」、「習皇維尼是這樣給你踩的嗎」、「中國信用分數 -100 」、「明天可以退出國家隊了」、「這可能是她最後一場比賽了，幫QQ」、「你不要害她啦」。

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