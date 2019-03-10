疑防遭下毒 港媒揭習近平換杯子、自帶茶水

2019-03-10 20:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國兩會上，一個罕見的現象引起外界關注。會場的前兩排高官的服務生不僅由女性換成男性，而且習近平有專人負責，和其他與會領導人不一樣，習近平的茶侍不是直接往杯子裡加水，而是連杯子一起拿走，再換上新的杯子。有分析指出，習出於安全考慮，防止被下毒暗算。

據南華早報報導，習近平的前任全部都有女性服務員倒茶服務，但習近平上台後，前兩排倒茶的服務人員變成了男性。從以往紀錄顯示，這一慣例是從2015年開始，2014年的中共兩會上，給習近平等中共常委倒茶的還是女性。從2015年起，兩會出現男服務員為習近平等常委級官員斟水。

報導還披露，與其他與會代表由會議服務人員集體水壺續茶不一樣，習近平是唯一一位由專人送茶，不用原先置用茶杯。報導說，想必習近平喝的是與別人不一樣的東西。但如此安排，不知是出於安全理由，還是習近平對茶水要求有「自己的方式」。

習近平曾分別在杭州西湖國賓館和北京故宮請前後任美國總統歐巴馬和川普喝中國茶。當時就有媒體注意到，他的茶杯和環境氛圍不和諧，顯然是特制專用杯，不輕易更換。這一次為什麼又要頻繁換杯？專家認為，這種變化可能是和習近平上台後強化自己的安保工作有關，他的茶杯由訓練有素的專業安保人員負責，防止被人下毒。

至於為常委級高官倒水改由男服務員負責，部分原因可能是中共前總書記江澤民曾經色瞇瞇地盯著前來倒水的年輕貌美的女服務員，被海外媒體拍到並廣傳，讓北京當局極度難堪。

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