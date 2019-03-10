防後院挖牆腳 澳洲將在太平洋反制中國

2019-03-10 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕面對中國近年對位在太平洋地區的國家不斷以金援的方式，意圖增強自身對太平洋地區的影響力，藉以突破第一島鏈的封鎖；澳洲當局在近日坦承疏忽了中國對西太平洋的影響，並強調會對此祭出反制行動。

綜合外媒報導，澳洲外交部國際發展與太平洋助理部長安妮‧拉斯頓（Anne Ruston）在3月8日表示，「澳洲必須接受外界的批評，我們確實沒有對自家後院投入太多心力。」

面對中國針對太平洋地區的島國，以大筆金援幫助當地振興經濟，藉以在太平洋地區建立軍事據點並進行政治活動，而且中國也用貸款與投資的方式，在當地開採天然資源並取得在當地建立電信設備的合約，種種行為開始澳洲當局感到芒刺在背；對此澳洲總理斯科特‧莫里森（Scott Morrison）在近期也提出一系列的相關政策，包括提供區域國家更多的援助、進行安全合作與擴大外交官雙邊談話等等。

拉斯頓也指出，澳洲在巴布亞新幾內亞與斐濟興建「安全設施」，與中國有意在當地發展的軍事基地「並不相同」，她強調「這裡是我們的地區、我們的地盤、是我們生活的地方。」

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