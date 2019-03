英記者兩會發問被擋 中國官媒竟拿舉手照宣傳開放假象

2019-03-10 18:29

〔即時新聞/綜合報導〕英國媒體記者日前採訪中國兩會代表團會議,屢次想提問卻都被視而不見,但他站立舉手的姿態竟被中國官媒營造成中國政府開放、外國記者踴躍採訪的形象。

綜合外媒報導,中國官媒宣傳,今年兩會有超過千名外國記者參與報導,但英國《金融時報》駐中國記者韓考克(Tom Hancock)7日在推特發文,揭露自己在兩會屢次提問,卻都被視而不見。

韓考克表示,浙江參加兩會代表團日前舉行會議,他在採訪期間雖然屢次舉手發問,但都被視而不見。他說:「外國記者未獲准在浙江代表團的會議上發問。」

雖然他多次站立舉手想發問皆是徒然,但這個舉動卻被中國《央視》拍下,將這個畫面放入當晚的新聞報導。《法廣》表示,這是在營造外國記者踴躍採訪兩會的形象,也有點自誇國家開放。

韓考克也諷刺地說,他的舉手至少為中共國家電視台製作了一個體面的宣傳形象。

外媒指出,參與中國兩會的媒體曾揭露採訪潛規則,獲得點名提問記者的都是官方暗中指定的,所提問題也是事先要通報「受訪人」,兩會採訪實際上就是一場「問答秀」。

Foreign reporters weren't allowed to ask any questions at Zhejiang officials meeting, but at least my hand-raising makes a decent propaganda image for state TV pic.twitter.com/6Vdp20ed53