英記者兩會發問被擋 中國官媒竟拿舉手照宣傳開放假象

2019-03-10 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕英國媒體記者日前採訪中國兩會代表團會議，屢次想提問卻都被視而不見，但他站立舉手的姿態竟被中國官媒營造成中國政府開放、外國記者踴躍採訪的形象。

綜合外媒報導，中國官媒宣傳，今年兩會有超過千名外國記者參與報導，但英國《金融時報》駐中國記者韓考克（Tom Hancock）7日在推特發文，揭露自己在兩會屢次提問，卻都被視而不見。

韓考克表示，浙江參加兩會代表團日前舉行會議，他在採訪期間雖然屢次舉手發問，但都被視而不見。他說：「外國記者未獲准在浙江代表團的會議上發問。」

雖然他多次站立舉手想發問皆是徒然，但這個舉動卻被中國《央視》拍下，將這個畫面放入當晚的新聞報導。《法廣》表示，這是在營造外國記者踴躍採訪兩會的形象，也有點自誇國家開放。

韓考克也諷刺地說，他的舉手至少為中共國家電視台製作了一個體面的宣傳形象。

外媒指出，參與中國兩會的媒體曾揭露採訪潛規則，獲得點名提問記者的都是官方暗中指定的，所提問題也是事先要通報「受訪人」，兩會採訪實際上就是一場「問答秀」。

Foreign reporters weren't allowed to ask any questions at Zhejiang officials meeting, but at least my hand-raising makes a decent propaganda image for state TV pic.twitter.com/6Vdp20ed53 — Tom Hancock???? （@hancocktom） 2019年3月7日

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