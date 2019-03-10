越來越難辦？ 中國留美學生聯署請願 放寬簽證政策

2019-03-10 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國多所大學的中國學生學者聯合會（CSSA）呼籲在美留學的中國學生，在他們提交給美國政府的請願書上簽名，盼美國政府可以放寬對中國留學生的簽證政策。

據《南華早報》8日報導，中國學生學者聯合會發表公開信，內容指出，自川普上任以來，美國對發放中國學生、學者簽證的規定越來越嚴格，尤其研究高科技領域的學生，更難拿到簽證。去年逾100名學生在辦理簽證時遇到困難，其中1名學生曾回國續簽，然而等了1年半後沒拿到簽證，該名學生不得不輟學。因此，公開信呼籲留美的中國學生和學者們在請願書上連署，為其他被拒發美國簽證的中國留學生們發聲。

據消息指出，川普政府的芥蒂來自中國的「千人計畫」，此計畫招募海外高層次人才參與國家級研究。前哈佛大學教授兼中共政協委員魏英傑已在今年兩會期間警告，千人計畫恐怕已為中國留學生帶來麻煩。川普去年6月就曾宣布，會收緊鑽研高科技領域、留美的中國學生簽證，去年8月川普和部分企業高級主管、幕僚提及中美貿易問題時，還曾暗指「中國留學生都是間諜」。

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