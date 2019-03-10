媒體帶風向掀爭議 美高中生先告《華郵》再向CNN求償77億

2019-03-10 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕年初美國一名高中生因與美國原住民面對面時戴著一頂寫著「讓美國再次偉大」的帽子，加上一抹微笑，被媒體大作文章，引起不少民眾怒罵，更掀起種族歧視爭論，該名高中生上月對《華郵》提告，現將要對《CNN》求償至少2.5億美元（約台幣77億元）。

綜合外媒報導，16歲美國高中生桑德曼（Nick Sandmann）在1月18日時參加一個集會，在集會中與不少原住民一同遊行、打鼓及吟唱，卻被媒體將他微笑並穿戴寫有「讓美國再次偉大」的帽子，與奧馬哈部落長老內森（Nathan Phillips）面對面的畫面應用在新聞中，引起大眾爭議不斷。

《國會山報》報導，桑德曼的律師伍德（L. Lin Wood）在電視節目上表示，媒體把桑德曼描述成一名霸凌者，上月已向《華郵》求償2.5億美元（約台幣77億元），但因《CNN》不斷播放該畫面、將報導重點放在那頂帽子上，更將報導與政治扯上關係，表示桑德曼戴著該帽是美國總統川普的支持者，求償金額將會比2.5億美元更高。

由於媒體大肆報導該件事，桑德曼在學校遭到4名非裔學生辱罵，伍德表示，桑德曼是無端被捲進種族歧視的紛爭中，如果你花時間將整段影片看完，你會發現其實桑德曼什麼事都沒做，他只是微微笑，而背後其他人大聲喊口號的聲音，讓一切看起來像是在對原住民叫囂；據了解，桑德曼及其律師可能於本月11日或12日向《CNN》提告。

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