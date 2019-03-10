美國黑人開贓車拒捕 遭警方連開15槍擊斃

2019-03-10 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿肯色州（State of Arkansas）的小岩城日前（2月22日）發生嫌犯因拒捕而開車衝撞警方，最後遭到警方擊斃的事件。

警官查爾斯（Charles Starks）根據指揮中心的指令，循線追到1輛停在商業停車場的贓車，當他上前要求贓車內的駕駛布萊德利（Bradley Blackshire）下車而遭到拒絕，布萊德利便以慢速開車衝撞查爾斯，查爾斯因此對著駕駛座連開15槍，此時他的同事剛好趕到現場，並以警車撞擊贓車右側，贓車才緩緩停止。

布萊德利當場死亡，而副駕駛座的白人女性則聽命下車，沒有受傷，查爾斯右膝輕傷，布萊德利家屬事後認為查爾斯並未遭受到立即性生命危險，指出近距離連開15槍是執法過當。

查爾斯目前遭受停職，聯邦調查局已經介入調查，目前尚不 知道會被如何處分，但根據警方紀錄顯示，查爾斯自2015年已被記過10次，原因包含2起車禍、2次違紀、1次民眾投訴與其他案件。

查爾斯趴在引擎蓋上開槍。（圖擷自Little Rock Police Department）

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