沒考到95分！狠媽怒打、丟包兒：寧坐牢也不要他

2019-03-09 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省洛陽市一名12歲男童被母親丟包在高速公路入口處，原因竟然只是考試考了81分，警方連絡上男童母親，提醒恐構成遺棄罪，想不到男童母親竟回，寧願坐牢也不要男童。

綜合中媒報導，上月22日傍晚，一名媽媽在寧洛高速甘泉河站入口處將兒子放下車，接著打了兒子一頓後，就逕自開車離去，狠心將兒子丟包，警方獲報抵達現場，透過目擊者提供的車牌號碼，查出男童母親的電話，並連絡對方，沒想到男童母親接到電話卻說，「我不要他，警察要怎麼處理都可以」，警方耐心勸導並提醒，若執意如此恐會構成遺棄罪，可能得面臨牢獄之災，媽媽仍堅持地說，「我就是不負責任，起訴我吧！」

男童在警方和母親通話時，看起來相當害怕，警方先將男童帶回警局，並安撫了男童後，男童終於開口訴說原委，原來是當天母親到學校接男童回家的路上，聽到男童有項科目考了81分，因為沒有超過95分，男童媽媽氣得大打男童，並將他丟包在高速公路入口處，後來警方連絡上男童叔叔，由叔叔接走男童，此事件才終於落幕。

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