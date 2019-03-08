超市沒說的秘密 專家：4種健康食物少碰

2019-03-08 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕超級市場中販售的蔬果生鮮，雖然號稱經過殺菌，實際上仍有安全衛生問題的隱憂。近期在英國第五台（Channel Five）播出的紀錄片《超市食物的秘密》中，就有專家揭露，超市中有4種食物其實沒有民眾想得那麼健康。

據《鏡報》報導，這4種食品包括生菜沙拉、非當季水果、高蛋白能量棒、無麩質麵包。萊斯特大學研究指出，將生菜沙拉放在塑膠包裝盒中，會使沙門氏菌量增加，這種細菌每年造成歐洲5萬人死亡，如見到袋子或包裝盒底下有褐色汁液，盡量不要購買；另外，也建議消費者迴避生菜外觀破損的商品，因為容易滋生寄生蟲且難以清除，如食用可能會增加感染、胃痙攣、腹瀉等風險。

報導指出，超市中買到的非當季水果，可能是透過調控氧氣濃度等手法催熟、保鮮，藉此控制水果成熟度，甚至延長一年的成熟期才上架；至於高蛋白能量棒，營養師表示，成年男性每天需要55克蛋白質、女性則為45克，一般均衡飲食就能補足，若攝取過多蛋白質，將會引發便秘、口臭等代謝症狀，甚至造成腎臟疾病。

最後，麩質過敏在近年引起關注，營養師指出，無麩質飲食確實比較健康，可是不少無麩質麵包為了製造民眾喜愛的口感及味道，反而在製作過程中會加入過多添加物和化學物質，吃起來不見得比較健康。

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