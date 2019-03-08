天安門母親籲平反六四 批習「兩岸一家親」無法取信於世

2019-03-08 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕今年是「六四」天安門事件30週年，在中國召開兩會之際，由六四遇難者母親組成的「天安門母親」團體昨天發表長篇祭文暨致中國國家領導人公開信，要求中國為八九愛國民主運動平反正名。公開信還質疑，習近平一再喊話「兩岸一家親」，至今卻仍未能解決30年前「自家人殺自家人」的驚天冤案，「如何取信於世界？」

自1995年以來，由六四遇難者家屬組成的「天安門母親」團體，每年都向中國領導人及「兩會」發表公開信要求對話，但至今未獲回應，成員還反遭嚴密監控。天安門母親7日在其網站發表題為「哭六四大屠殺中罹難的親人和同胞們」的祭文暨致中國領導人公開信，再度呼籲中國平反六四。

公開信指出，30年前，在全世界的聚光燈下，中國動用機槍、坦克、甚至國際上已禁用的達姆彈，屠殺毫無戒備、手無寸鐵的和平請願的青年學生和市民，奪走成千上萬名鮮活的生命，讓成千上萬個家庭墜入無底的深淵，「大屠殺的鐵的事實已鑄入歷史，任何人都抹煞不掉」，中國當局應該要為八九愛國民主運動平反正名，並將「六四」問題納入法治軌道。

此外，公開信還對習近平的「兩岸一家親」言論表示質疑。公開信表示：「前不久中國領導人對海峽對岸的台灣同胞一再喊話，表示『兩岸一家親』、『自家人不打自家人』。如果你們能早日解決拖了30年的『自家人殺自家人』的驚天冤案，那麼一個行動會勝過一打宣言。否則，如何取信於世界？如何取信於天下以及彼岸的自家人？」

這封共有127名六四罹難者家屬連署的公開信表示，中國一直在倡導「中國夢」，天安門母親的夢則是「六四夢」，期望有朝一日，國家能為「六四」英靈正名，為八九愛國民主運動正名；定「六四」為國殤日，建立「六四」紀念碑及「六四」陵園，讓英靈早日入土為安。

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