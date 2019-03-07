全球10大有錢人城市 台北超級富豪逾1500人排第8！

2019-03-07 07:35

〔即時新聞／綜合報導〕國際房地產經紀公司萊坊（KnightFrank）2019年財富報告指出，資產至少3000萬美元（約新台幣9.2億元）的超級富豪，約有半數居住在全球10座城市，其中英國倫敦的超級富豪人數居全球之冠，其次是日本東京和新加坡，我國台北也入榜，名列第8。

綜合外媒報導，萊坊6日公布的「2019年財富報告」指出，倫敦共有4944人身價超過3000萬美元，東京3732人排第二、新加坡3598人第三，台北有1519人排名第八，超過瑞士蘇黎世的1507人和聖保羅的1352人。

儘管美國是全球最大經濟體，但僅紐約以3378人入榜（排名第四），是美國唯一擠進前10名的城市。第二大經濟體中國，則以北京的1673人入榜（排名第五）。

萊坊分析，雖然美中貿易戰影響亞洲經濟，但未來4年亞洲仍被看好，是億萬富翁人數成長速度最快的地區。

萊坊全球居住研究主管貝利（Liam Bailey）認為，倫敦得天獨厚，是許多產業全球重鎮，其他城市都比不上。這份資料也顯示，富豪集中在大型都會區，整體而言，全球10座城市囊括約半數資產逾3000萬美元超級富豪。

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