孟晚舟案5月8日再開庭 辯方律師準備長期抗戰

2019-03-07 03:20

〔中央社〕在加拿大司法部1日授權啟動華為財務長孟晚舟引渡程序後，卑詩省最高法院今天開庭討論引渡案開庭日。在各方高度關注下，只花了17分鐘就結束；檢辯雙方同意5月8日再次開庭。

孟晚舟律師團律師裴克（Richard Peck）在法庭上指出，此案極度「非比尋常」，此案的政治性質、背後動機及美國總統的評論，都須參考關注。

裴克還提到，孟晚舟律師團隊1日已向卑詩省最高法院提出民事求償訴訟，控告加拿大政府、加拿大邊境服務署（CBSA）和加拿大皇家騎警（RCMP）在溫哥華機場逮捕孟晚舟時，對她不法拘押、搜查和審訊3個小時，侵犯孟晚舟的憲法權益。

裴克表示，辯方將公開民事求償申請書，還會提出濫用程序動議，這些議題都需要時間來確認、並由法庭單獨處理發展。

有關孟晚舟權益遭侵犯的民事求償訴訟，將與她的引渡案分庭處理。加國法律專家指出，孟方律師提民事求償，是一場法律大戰略中的一環，可能重大影響引渡程序。

孟晚舟今天身著紫色毛衣出庭。席間曾與律師交談。（編輯：林治平）

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