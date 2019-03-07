澳洲記者採訪命案心理創傷 報社判賠390萬

2019-03-07 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲法院作出一項具有里程碑意義的判決，一名女記者在墨爾本大報跑了10年社會新聞後，因採訪多起重大命案而罹患創傷後壓力症候群，法官判處報社須賠償18萬澳元（約新台幣390萬元）。

綜合外媒報導，澳洲維多利亞省法院在2月22日做出這項判決，法官認定這名記者「YZ」，在2003年至2013年期間暴露於各種令人不安、造成創傷的事件裡，判處前東家《世紀報》（The Age）賠償女記者。

據報導，YZ在10年內報導過墨爾本的黑社會新聞、數十起恐怖的謀殺案，親臨無數的犯罪現場，例如狠父把幼女從橋上扔下、黑幫男子砍殺妻子，還看了許多姦殺案、謀殺案的屍體照片，據她形容「到處都是血」。

YZ曾告訴主管她「受夠了死亡和破壞」，她甚至在編輯室哭著寫新聞，後來報社應她要求讓她轉跑體育新聞，但當時《世紀報》的副總編輯要求她到回到社會線。YZ稱，她拒絕了，但被報社要求離職或再思考。YZ最後於2013年請辭。

美國達特新聞與創傷中心（the Dart Center for Journalism and Trauma）執行主任夏皮羅（Bruce Shapiro）表示，據他所知，這是世界上首次認定新聞機構對記者的職業創傷負有責任。澳洲媒體認為，這項裁決預計將對新聞媒體圈產生國際性影響。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/