如野火般摧毀生態 研究：全球「海洋熱浪」日益嚴重

2019-03-06 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕全球暖化對氣候、環境影響甚鉅，不僅在陸上帶來極端高溫，就連海洋都出現熱浪，英國科學家發現，近年的海洋熱浪變得更熱，持續時間更久也更頻繁，未來將嚴重威脅海洋生態。

綜合外媒報導，英國海洋生物學會（Marine Biological Association）提出的研究報告，4日在《自然氣候變化》（Nature Climate Change）期刊發表，該學會的科學家針對過去90年全球海洋熱浪的數據進行研究，發現與1925至1954年的30年相比，1986至2016這30年出現海洋熱浪的頻率多了54％，持續時間也更長。

該研究主要作者，該協會研究員史麥爾（Dan Smale）表示，如同大氣熱浪會破壞陸上生態系，海洋熱浪也會對海洋生態系統造成嚴重的負面影響，他強調，過去10年中大多數海洋盆地都出現海洋熱浪相關破紀錄的事件。

除此之外，「海洋熱浪」未來可能變得更為頻繁，超出海洋生物及生態系統所能應對的範圍，同時因由於海面和水溫上升，颱風、颶風所引起的風暴潮和暴風雨，對人類生存構成威脅。

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