拍馬屁太明顯！新歌《習總書記的恩情永不忘》被禁

2019-03-06 01:14

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國年度「兩會」本週展開，中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會第二次會議三日揭開序幕當天，中國共產黨幹部特別寫了一首《習總書記的恩情永不忘》歌頌中國國家主席習近平。但因肉麻吹捧的痕跡太過，明顯坐實中共中央上月底才公告禁止的「低級紅」與「高級黑」，網路瘋傳引發中國百姓撻伐後，只得黯然絕跡。

《習總書記的恩情永不忘》由雲南省雙柏縣委書記李長平作詞，還邀請名家譜曲與獻唱，高調歌頌習近平所提「四個自信」、「五位一體」、「全面小康」等詞彙與「恩情」，三日透過中國微信廣泛流傳。

但這番心意卻讓黨高層下不了台，畢竟上月廿七日才發布《中共中央關於加強黨的政治建設的意見》，明禁以庸俗形式或華麗詭技宣傳中共信念，「不得搞任何形式的『低級紅』、『高級黑』，絕不允許對黨中央陽奉陰違做兩面人、搞兩面派、搞『偽忠誠』」。這首歌的內容卻「可能存在涉嫌不當使用國家機關、國家機關工作人員的名義或形象」，遭網友投訴後，微信只好立刻撤下大作，以免中共中央真的兩面不是人。

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