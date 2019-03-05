中國人大開幕 兩架美軍B-52轟炸機飛入南海和東海

2019-03-05 17:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕無視北京反對，中國人大開幕之際，美國空軍2架「同溫層堡壘」B-52H分別現身南海跟東海！ 據美國專門追縱各國軍機飛行路線的監控網站「飛機守望」（Aircraft Spots）指出，美國空軍一架B-52H轟炸機（編號TOXIN01）離開關島安德森空軍基地，飛往東海和日本海執行任務。

此外，Aircraft Spots發布的美軍航行路線圖，還顯示美國空軍另一架B-52H轟炸機（編號TOXIN02）也離開安德森空軍基地，飛進菲律賓附近的南海海域，現在已返回關島。美國空軍一架來自沖繩嘉手納基地的KC-135R（機號58-0123、編號BAKED21）提供了加油支援。

美軍B-52H轟炸機頻出動，飛進東海、南海。有專家分析，這可能是B-52H在模擬以艦攻飛彈攻擊解放軍航母的航跡，美國空軍目前在關島部署了B-52H和B-2兩轟炸機，加強美軍在西太平洋的戰略威懾和遠程打擊能力，B-52H在服役已逾半世紀，但美軍近期擬升級B-52H彈藥掛載能力，劍指「太平洋地區的侵略者」。

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