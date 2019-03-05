中國國航飛美班機 傳火警警報 冰天雪地迫降俄羅斯

2019-03-05 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國國際航空一架從北京飛往洛杉磯的班機，傳出飛越俄羅斯領空的過程中，後貨艙出現火警警報，今天凌晨緊急降落在該國阿納德爾機場，並執行撤離程序，所幸人機均安。

中國國際航空微博貼文表示，一架編號CA983、波音777-300ER型客機，原訂昨天（4日）晚間9時13分從北京起飛，未料在俄羅斯領空飛行途中，後貨艙顯示火警，機組員連忙展開緊急處置，為確保飛安，今天凌晨2時55分順利降落阿納德爾機場，人機均安，機上旅客被安置在航廈內休息。

從網路上流傳的現場畫面顯示，當時機上乘客在冰天雪地中，從臨時放下的緊急逃生梯溜下，地上留下的腳印清晰可見。乘客平安落地後，仍似可見空滑梯被風吹到上下搖晃，有旅客提到空服員穿最少，但仍盡責地先撤離旅客，再於身上披圍布巾禦寒。

貼文中指出，經檢查發現，機上貨艙正常無火災情形，初判可能是警報故障，該公司也調配飛機前往俄國進行後續運輸作業，並對旅客帶來不便致歉。

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