每天只能吃1餐 史丹佛女大生靠摘校園果樹維生

2019-03-04 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕台灣的大學因為數量多、學費也不高，幾乎人人都可以讀大學。不過外國大學學費卻相當昂貴，最近在美國史丹佛大學（Stanford University）就有一位女學生因為經濟拮据，僅能從校區內的樹上摘果子吃。

綜合外媒報導，美國史丹佛大學的學生報《Stanford Daily》最近刊登女學生瑪羅（Shalev Marom）的故事，瑪羅是一位來自以色列的學生。她的銀行帳戶僅有18元美金（約550元新台幣），但她仍樂觀表示，18在猶太教裡是個好的數字，它代表著「人生」。瑪羅每天只吃一餐，而且她的食物來源，就是從史丹佛大學校園內樹上摘下的果實。

當學校放寒假、其他學生出去玩時，瑪羅因為沒有汽車、學校食堂又關閉，只能靠花了9.75美金（約300元新台幣）買來的採果器，繼續在校園內尋找果實果腹。而她在史丹佛的宿舍也是選擇最便宜的方案。

瑪羅並非史丹佛大學內唯一一個靠吃校園內果實維生的學生，另一名來自墨西哥的博士生羅曼（Irán Román）也是如此，對他來說每天都是生存戰，他可以輕易告訴大家，校園裡哪邊有橘子樹、酪梨樹、無花果樹、枇杷等食物。

其實史丹佛大學有很多像瑪羅這樣的窮困學生，她們通常因為具有國際學生身分，所以無法在美國工作賺取其他收入，然而她們過去在自己國家賺的錢，卻難以支付美國的高水平消費。

在史丹佛大學，有34%的學生因為簽證不允許，不能在讀書期間工讀，因此她們只能透過助學金（assistantship）過活，但通常在扣去學雜費後，學生只剩下兩星期200到300美金（6100到9200元新台幣）的生活費。

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